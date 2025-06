LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

NamnLINGO

RankNo.1243

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.46%

Cirkulationsutbud119,893,165

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1198%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.6091323507966424,2024-12-17

Lägsta pris0.04307577685202128,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionLINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.