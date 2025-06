KDG

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

NamnKDG

RankNo.2620

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud531,000,869

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud951,000,965

Cirkulationshastighet0.531%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.28055618,2021-04-11

Lägsta pris0,2021-06-13

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionKingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.