Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

RankNo.1148

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud37 298 973 925

Maxutbud50 000 000 000

Totalt utbud50 000 000 000

Cirkulationshastighet0.7459%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00829882791721224,2021-12-24

Lägsta pris0.000108333941103047,2022-12-23

Offentlig blockkedjaBSC

