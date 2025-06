KAITO

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

NamnKAITO

RankNo.116

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)70.30%

Cirkulationsutbud241,388,889

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2413%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.9194878671921796,2025-02-27

Lägsta pris0.6712827631571182,2025-04-17

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionKaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.