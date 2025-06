IXS

The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

NamnIXS

RankNo.710

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud180,000,000

Maxutbud180,000,000

Totalt utbud180,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.9432650635566048,2024-04-03

Lägsta pris0.008581049370066804,2023-10-18

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.