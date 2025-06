IUP

IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware.

NamnIUP

RankNo.

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaXPLA

Sektor

Sociala medier

