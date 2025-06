INDY

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

NamnINDY

RankNo.929

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.19%

Cirkulationsutbud16,052,819

Maxutbud35,000,000

Totalt utbud35,000,000

Cirkulationshastighet0.4586%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.578412428341301,2023-07-14

Lägsta pris0.25998980053675613,2023-03-11

Offentlig blockkedjaADA

