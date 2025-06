HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

NamnHYPER

RankNo.809

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7.28%

Cirkulationsutbud175,200,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud802,666,667

Cirkulationshastighet0.1752%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.35812016432282,2025-04-23

Lägsta pris0.12304322024208836,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

