HOT

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

NamnHOT

RankNo.250

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud174,999,109,483.8257

Maxutbud∞

Totalt utbud177,619,433,541.14133

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.03156761,2021-04-05

Lägsta pris0.000218929983954,2020-03-13

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionHolochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.