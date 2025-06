HOSKY

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

RankNo.1040

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud227,999,999,999,931

Maxutbud1,000,000,000,000,001

Totalt utbud1,000,000,000,000,001

Cirkulationshastighet0.2279%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000000469432894668,2024-06-14

Lägsta pris0.000000004215354442,2024-08-06

Offentlig blockkedjaADA

Sektor

Sociala medier

