HMSTR

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

NamnHMSTR

RankNo.287

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud64,375,000,000

Maxutbud100,000,000,000

Totalt utbud100,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6437%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.010042899226314997,2024-09-26

Lägsta pris0.001456992757255253,2025-02-18

Offentlig blockkedjaTONCOIN

Sektor

Sociala medier

