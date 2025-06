HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

NamnHMND

RankNo.1481

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.49%

Cirkulationsutbud113,704,109.95005278

Maxutbud400,000,000

Totalt utbud400,000,000

Cirkulationshastighet0.2842%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.5317158777385766,2024-03-10

Lägsta pris0.01563264362067471,2023-08-03

Offentlig blockkedjaHMND

IntroduktionHumanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.