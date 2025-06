HANDY

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

NamnHANDY

RankNo.1939

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud945,972,125

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0945%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.27980029,2020-11-25

Lägsta pris0.000179943687838329,2024-09-08

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionHANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.