HAEDAL

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

NamnHAEDAL

RankNo.735

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)12.44%

Cirkulationsutbud203,750,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2037%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.22337383884648823,2025-05-21

Lägsta pris0.08154305381497716,2025-04-29

Offentlig blockkedjaSUI

IntroduktionHaedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.