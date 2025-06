H1

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

NamnH1

RankNo.1333

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.84%

Cirkulationsutbud196,817,604

Maxutbud2,000,000,000

Totalt utbud2,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0984%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.040872621563631216,2025-04-22

Lägsta pris0.013531864883635858,2025-06-06

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionHaven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.