GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

NamnGUI

RankNo.1558

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud555 895 061 727

Maxutbud777 777 777 776,9

Totalt utbud777 777 777 776,9

Cirkulationshastighet0.7147%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000579846469264794,2023-12-25

Lägsta pris0.000003384116674074,2025-04-07

Offentlig blockkedjaAPTOS

IntroduktionGui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.