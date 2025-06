GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

RankNo.1406

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.16%

Cirkulationsutbud360,769,188

Maxutbud1,396,500,000

Totalt utbud771,112,759

Cirkulationshastighet0.2583%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.8309490782266589,2023-12-15

Lägsta pris0.01081542979850191,2025-05-31

Offentlig blockkedjaARB

