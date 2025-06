GPU

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NamnGPU

RankNo.656

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.90%

Cirkulationsutbud97,899,306.2459572

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.9789%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.892095702845763,2024-04-02

Lägsta pris0.022616526503786424,2024-02-19

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionNode AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.