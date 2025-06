GAME2

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

NamnGAME2

RankNo.489

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud17,542,570,036

Maxutbud21,419,639,400

Totalt utbud21,419,639,400

Cirkulationshastighet0.8189%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.009297992215811303,2024-05-15

Lägsta pris0.002651242955340418,2024-07-05

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionGameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.