SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

RankNo.857

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.45%

Cirkulationsutbud1,726,595,745

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1726%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.13223847615874307,2024-12-06

Lägsta pris0.00905725129928369,2025-04-09

Offentlig blockkedjaETH

