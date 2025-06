FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

NamnFXS

RankNo.170

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)13.52%

Cirkulationsutbud90,756,016.59960702

Maxutbud99,681,495.59113361

Totalt utbud99,681,495.59113361

Cirkulationshastighet0.9104%

Utgivningsdatum2020-12-21 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin42.67301505828751,2022-04-03

Lägsta pris1.2509860587875596,2025-03-11

Offentlig blockkedjaETH

