FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

NamnFLOCK

RankNo.793

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)30.96%

Cirkulationsutbud185,324,952.38824794

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud186,865,011.38824794

Cirkulationshastighet0.1853%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.8929593240695551,2025-01-03

Lägsta pris0.03529084954366033,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionFederated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.