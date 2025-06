FLM

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

NamnFLM

RankNo.878

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.44%

Cirkulationsutbud546,332,015.4366301

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud546,332,015.4366301

Cirkulationshastighet0.5463%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.24220201,2021-04-07

Lägsta pris0.013609467044339166,2025-04-17

Offentlig blockkedjaNONE

IntroduktionFlamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.