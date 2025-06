FIL

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

NamnFIL

RankNo.50

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0005%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)19.05%

Cirkulationsutbud673,760,654

Maxutbud0

Totalt utbud1,959,475,123

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2017-08-10 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin237.24182637,2021-04-01

Lägsta pris1.82924685424,2019-08-29

Offentlig blockkedjaFIL

IntroduktionFilecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.