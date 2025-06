FARM

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

NamnFARM

RankNo.827

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2,615.37%

Cirkulationsutbud672,183.450713

Maxutbud0

Totalt utbud690,420

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin660.109464612,2020-09-12

Lägsta pris20.47768873365183,2023-09-01

Offentlig blockkedjaETH

