EYWA

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

NamnEYWA

RankNo.1950

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.45%

Cirkulationsutbud99,914,818

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0999%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.22807147007540374,2024-12-27

Lägsta pris0.010117278580229575,2025-05-30

Offentlig blockkedjaARB

Sektor

Sociala medier

