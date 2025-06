EPT

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

RankNo.832

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.04%

Cirkulationsutbud2,442,518,929

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud9,999,999,990

Cirkulationshastighet0.2442%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.061734272639565727,2025-04-21

Lägsta pris0.007516907948050062,2025-05-08

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

