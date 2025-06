DMAIL

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

NamnDMAIL

RankNo.890

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3.05%

Cirkulationsutbud99,642,851.65

Maxutbud200,000,000

Totalt utbud200,000,000

Cirkulationshastighet0.4982%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.1467487789725967,2024-01-30

Lägsta pris0.06720047250882626,2025-04-17

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

