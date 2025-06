DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

NamnDFYN

RankNo.2194

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.10%

Cirkulationsutbud171,878,614.9681

Maxutbud250,000,000

Totalt utbud198,284,457

Cirkulationshastighet0.6875%

Utgivningsdatum2021-05-14 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin8.35454802,2021-05-16

Lägsta pris0.00287289251896436,2025-05-06

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionDfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.