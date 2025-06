DEVVE

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

NamnDEVVE

RankNo.556

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.44%

Cirkulationsutbud90,776,611.6843801

Maxutbud300,000,000

Totalt utbud120,000,000

Cirkulationshastighet0.3025%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.138329606241538,2024-03-01

Lägsta pris0.1363905146686964,2024-09-13

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

