DBC

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

NamnDBC

RankNo.1495

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud5 428 952 299

Maxutbud10 000 000 000

Totalt utbud10 000 000 000

Cirkulationshastighet0.5428%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.6586530208587646,2018-01-09

Lägsta pris0.000353639298356,2020-03-13

Offentlig blockkedjaETH

