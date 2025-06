C

The official frog of BNB Chain, aligned with the USD1 ecosystem.

NamnC

RankNo.3226

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.005038170387777678,2025-05-26

Lägsta pris0.00130271706626998,2025-05-27

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionThe official frog of BNB Chain, aligned with the USD1 ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.