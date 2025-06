CYBER

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

NamnCYBER

RankNo.520

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)25,82%

Cirkulationsutbud43 976 450

Maxutbud100 000 000

Totalt utbud100 000 000

Cirkulationshastighet0.4397%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin15.990044214108426,2023-09-01

Lägsta pris0.8991445675485243,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionCyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.