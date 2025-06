CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

NamnCTXC

RankNo.847

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.57%

Cirkulationsutbud229,951,100.375

Maxutbud299,792,458

Totalt utbud299,792,458

Cirkulationshastighet0.767%

Utgivningsdatum2018-02-18 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.4102001190185547,2018-04-30

Lägsta pris0.0341331368292,2020-03-16

Offentlig blockkedjaCTXC

IntroduktionCortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.