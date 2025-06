CTK

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

NamnCTK

RankNo.552

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.88%

Cirkulationsutbud146,560,850

Maxutbud0

Totalt utbud146,560,850

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.97401699,2021-04-06

Lägsta pris0,2020-10-23

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionCertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.