CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

NamnCSWAP

RankNo.1080

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,01%

Cirkulationsutbud924 289 610

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud986 613 651

Cirkulationshastighet0.9242%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.22804046064045336,2024-04-03

Lägsta pris0.001302420935978168,2024-03-08

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.