CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

NamnCSIX

RankNo.1651

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.31%

Cirkulationsutbud396,585,068

Maxutbud0

Totalt utbud939,599,261.3839558

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.43147586530127835,2023-02-19

Lägsta pris0.005591732324345606,2025-05-31

Offentlig blockkedjaBSC

