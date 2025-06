CREPE

'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income.

NamnCREPE

RankNo.7530

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud5,000,000,000

Totalt utbud5,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.2196448030970705,2024-08-13

Lägsta pris0.000099954857258894,2025-05-14

Offentlig blockkedjaMATIC

Introduktion'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.