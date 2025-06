CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NamnCPH

RankNo.1546

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud382,951,230

Maxutbud8,428,000,000

Totalt utbud6,828,000,000

Cirkulationshastighet0.0454%

Utgivningsdatum2020-09-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.25 USDT

Högsta någonsin0.19854994089735145,2021-11-29

Lägsta pris0.002529181439634382,2024-10-02

Offentlig blockkedjaCPH2

Sektor

Sociala medier

