Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

RankNo.645

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,40%

Cirkulationsutbud525 000 000

Maxutbud2 100 000 000

Totalt utbud2 100 000 000

Cirkulationshastighet0.25%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.079342336947006,2025-05-11

Lägsta pris0.04348273468795703,2025-04-26

Offentlig blockkedjaETH

