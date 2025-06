CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

NamnCORE

RankNo.92

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.88%

Cirkulationsutbud1,002,516,889.2566286

Maxutbud2,100,000,000

Totalt utbud2,093,769,839.0352812

Cirkulationshastighet0.4773%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin6.468239711847785,2023-02-08

Lägsta pris0.34324412364907425,2023-11-03

Offentlig blockkedjaCORE

Sektor

Sociala medier

