Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

RankNo.544

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.06%

Cirkulationsutbud384,792,048

Maxutbud0

Totalt utbud545,674,243

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin11.416925823380323,2022-05-02

Lägsta pris0.054716827656712486,2024-08-19

Offentlig blockkedjaXRP

