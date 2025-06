CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

RankNo.2154

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.21%

Cirkulationsutbud23,514,168

Maxutbud50,000,000

Totalt utbud49,763,520

Cirkulationshastighet0.4702%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin6.78426524,2021-05-15

Lägsta pris0.0258883355685633,2025-06-01

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

