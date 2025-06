CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

RankNo.432

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.97%

Cirkulationsutbud842,831,914.378197

Maxutbud978,064,789

Totalt utbud842,831,914.378197

Cirkulationshastighet0.8617%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.4996914759745297,2021-11-20

Lägsta pris0.00852539841207,2020-03-13

Offentlig blockkedjaCHROMIA

