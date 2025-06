CHAT

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

NamnCHAT

RankNo.1740

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.63%

Cirkulationsutbud8,043,460

Maxutbud0

Totalt utbud8,999,983

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin19.679782488613803,2024-03-18

Lägsta pris0.00506354172811015,2024-02-12

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

