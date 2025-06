CELLA

Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.

NamnCELLA

RankNo.4041

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud1,078,651,386.0269969

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06702129226350574,2024-10-05

Lägsta pris0.00977183608051522,2025-06-01

Offentlig blockkedjaAPTOS

Sektor

Sociala medier

