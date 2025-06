CATI

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

RankNo.661

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7.95%

Cirkulationsutbud325,790,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.3257%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.29322,2024-09-20

Lägsta pris0.07163361958686176,2025-04-16

Offentlig blockkedjaTONCOIN

Sektor

Sociala medier

