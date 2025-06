CAM

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

NamnCAM

RankNo.768

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,05%

Cirkulationsutbud325 415 728

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud917 499 341

Cirkulationshastighet0.3254%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.19493305530344174,2025-01-29

Lägsta pris0.04475750880789602,2025-01-17

Offentlig blockkedjaCAMINO

