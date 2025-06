BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

RankNo.2348

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.62%

Cirkulationsutbud43,035,832.02939903

Maxutbud63,000,000

Totalt utbud43,035,832.02939903

Cirkulationshastighet0.6831%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin28.0134009,2021-05-03

Lägsta pris0.003956740186866289,2025-05-07

Offentlig blockkedjaBSC

