BSCS

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

NamnBSCS

RankNo.2200

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud253,677,373.97109443

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud392,544,039.9710944

Cirkulationshastighet0.5073%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.26045351,2021-05-02

Lägsta pris0.001852045416657116,2025-03-11

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionBSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.